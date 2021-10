Pinacoteca di Ancona – Un weekend all’insegna di Dante

Pinacoteca di Ancona – Per questo fine settimana, vi proponiamo due appuntamenti legati alla mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante”, a cura di Stefano Zuffi, dell’Assessorato alla Cultura di Ancona, con la collaborazione della Biblioteca Comunale “L. Benincasa” e dello staff della Pinacoteca.

PROGRAMMA:

SABATO 16 OTTOBRE ore 17:30 – Visita guidata alla mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto”. Ancona per Dante, a cura di Stefano Zuffi presso la Pinacoteca Civica “F. Podesti”

DOMENICA 17 OTTOBRE ore 17:30 – Presentazione libro – “Dante e le Marche” di LudovicaCesaroni (le Affinità Elettive)

VISITE GUIDATE ALLA PINACOTECA (con min. 4 partecipanti):

martedì – venerdì 17:30; sabato – domenica – festivi 11:30 e 17:30.

Le visite sono su prenotazione: 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]

Vi aspettiamo!

SABATO 16 OTTOBRE ORE 17:30

Visita guidata alla mostra – “Noi leggiavamo un giorno per diletto”. Ancona per Dante

Mostra a cura di Stefano Zuffi

24 settembre – 7 novembre 2021

Ingresso: Vicolo Foschi, 4

La visita guidata vi porterà alla scoperta della mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” allestita nella Pinacoteca Ancona, dedicata al sommo poeta nel settimo centenario della morte.

Un’occasione per vedere opere custodite nei depositi, esposte seguendo un percorso tematico legato alla Divina Commedia.

Vedremo insieme una selezione di dipinti ispirati in modo diretto o indiretto ai temi e ai personaggi danteschi e un’interpretazione figurativa contemporanea delle tre cantiche dantesche nell’opera della lombarda Patrizia Comand.

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di venerdì 15 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni potete contattarci al numero 071 2225047 (negli orari di apertura del museo) oppure scriverci alla email: [email protected]

Biglietto (comprensivo di ingresso al museo):

€ 8,00 intero

€ 5,00 ridotto (minori di 14 anni)

Gratuito (minori di 6 anni, disabili e accompagnatori)

Vi ricordiamo che per accedere ai musei è necessario esibire il Greenpass insieme a un documento d’identità.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

DOMENICA 17 OTTOBRE ore 17:30

Presentazione libro – “Dante e le Marche. Quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo” di Ludovica Cesaroni

Presenti l’autrice e l’editore Valentina Conti (le Affinità Elettive)

Ingresso: Vicolo Foschi, 4

In occasione della mostra in corso fino al 7 novembre “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” la Pinacoteca Ancona ospita la presentazione del libro di Ludovica Cesaroni “Dante e le Marche. Quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo”.

Il volume si avvicina alla letteratura dantesca in modo nuovo e curioso: pochi, infatti, conoscono lo stretto rapporto che lega il Sommo Poeta alle Marche, terra ricca di cultura e tradizioni che, al tempo di Dante, costituiva un tessuto territoriale ricco di attrattive.

Ma i rapporti tra Marche e Toscana erano anche di natura politica e sebbene le Marche non avessero nel 1300 confini politici ben delineati come oggi, Dante, nella Commedia, mostra di averli ben presenti e incornicia le Marche tra la Romagna e quel di Carlo, ossia i due territori confinanti a nord e a sud; e ancora, pone come confine meridionale i due fiumi Tronto e Verde (oggi Garigliano).

Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di sabato 16 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni potete contattarci al numero 071 2225047 (negli orari di apertura del museo) oppure scriverci alla email: [email protected]

Vi ricordiamo che per accedere ai musei è necessario esibire il Greenpass insieme a un documento d’identità.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Musei Civici di Ancona