Pino e gli anticorpi sono gli ospiti d’eccezione dell’Accademia56 ad Ancona

Michele e Stefano Manca noti come Pino e gli anticorpi sono gli ospiti d’eccezione dell’Accademia56, la scuola di alta formazione di arti sceniche di Ancona.

Venerdì 3 dicembre alle 21.00 il duo comico sassarese parteciperà a “Diventare Comici Show”, lo spettacolo che vedrà esibirsi sul palco del Teatro Panettone di Ancona gli allievi della scuola di comicità dell’Accademia56, con le loro improvvisazioni teatrali e i loro esilaranti monologhi, e il direttore artistico Dario Cassini in un nuovo one man show.

Sabato 4 e domenica 5 dicembre Pino e gli anticorpi saranno invece protagonisti del “Diventare Comici Workshop”, per insegnare a scrivere un testo comico e a far conoscere i meccanismi che si celano dietro le battute. Il laboratorio analizzerà inoltre la figura del clown, la sua presenza scenica, la sua capacità di entrare in relazione diretta con il pubblico e la sua abilità nell’improvvisazione e nel gioco teatrale.

Info spettacolo:

Ore 21 – ingresso 15,00 euro

Teatro Panettone via Maestri del Lavoro – Ancona

info e prenotazione obbligatoria al 392 7704328

accademia56.it