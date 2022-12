Pisa-Ascoli 2-0, Bucchi: Partita decisa da due episodi

Questo il commento di Mister Bucchi al termine della partita persa dall’Ascoli contro il Pisa all’Arena Garibaldi. Sconfitta che causa il sorpasso toscano proprio ai danni dei marchigiani.

“Partita equilibrata fra due squadre forti, solo un episodio avrebbe potuto rompere l’equilibrio e così è stato, non sono convintissimo del rigore assegnato a fine primo tempo, ma lo accettiamo con serenità. Nel secondo tempo ci abbiamo provato con generosità, avremmo potuto riaprire la gara, ma non ci siamo riusciti. Il 2-0 è severo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno giocato un’ottima partita contro la squadra forse più in forma del campionato”.