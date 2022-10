Pizze di Marca fa tappa al ristorante ‘Il gatto e la volpe’ di Pergola

‘Pizze di Marca – Una regione nel piatto’ fa tappa venerdì 4 novembre al ristorante ‘Il gatto e la volpe’ dello chef Gianluca Passetti, a Montevecchio di Pergola.

Il progetto ‘Pizze di Marca’ della Camera di Commercio delle Marche e dall’Azienda Speciale per l’Agroalimentare di Camera Marche LINFA, vuole promuovere le tipicità regionali attraverso un alimento popolare come la pizza. L’obiettivo è garantire la farcitura delle pizze con soli prodotti tipici marchigiani legati alla territorialità. Il tutto regolato da un disciplinare a garanzia del consumatore e che certifichi la qualità dell’offerta.

Per l’occasione lo chef pluripremiato Passetti, proporrà una super degustazione, pizza e non solo, accompagnata da vini del territorio, con il sommelier Otello Renzi.

Il menù prevede la pizza Autunno Inverno Terre di Rossini e Raffaello, con prosciutto di Carpegna Dop, salsa calda di patata rossa di Sompiano, zafferano del Montefeltro, formaggio di fossa Dop e tartufo nero grattugiato; la pizza con filetto di baccalà, salsa al grana, zafferano del Catria e tartufo nero; la pizza carbonata, guanciale (km0), tuorlo liquido e scaglie di pecorino. Il tutto arricchito da finger cono salato con tartare di marchigiana, maionese e pipetta con gyn marchigiano; uova a bassa temperatura con sabbia tostata all’acqua di pomodoro, polvere di cappero, pancetta croccante e tartufo nero e, per concludere, dessert culi di cachi cremoso alla nocciola, crumble al cioccolato salato e nuvola di tartufo nero.

Per quanto riguarda la pizza: il Patto tra agricoltori e ristoratori per promuovere e valorizzare i prodotti tipici gastronomici della regione Marche legati alla territorialità prevede : impasti a lunga lievitazione di almeno 48 ore con farine marchigiane e farciture con soli prodotti tipici marchigiani, valorizzando in particolare le produzioni locali certificate o le piccole produzioni.

Durante la sera, insieme al sommelier Otello Renzi si degusteranno i vini delle aziende Orsini di San Lorenzo in Campo, Villa Ligi di Pergola e Santi Giacomo e Filippo di Urbino.

L’appuntamento è alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni: 339.4653056.