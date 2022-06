Podismo, domenica 3 luglio torna la Marcia del Solleone

Manca poco più di una settimana al grande appuntamento podistico numero 42 per la Marcia del Solleone che animerà domenica 3 luglio il borgo di Montegiorgio.

Gli organizzatori dell’Avis Mobilificio Lattanzi stanno iniziando a mettere a punto i dettagli di una gara podistica che anima il calendario di inizio estate nelle Marche in memoria di Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia.

Il clichè di questa edizione prevede il ritrovo alle 8:00 a Piazza Matteotti, la partenza alle 9:00 della gara competitiva di 9,9 chilometri e contestualmente della non competitiva di 3,5 chilometri.

La manifestazione, molto significativa nel suo genere per anzianità e per il contesto in cui si svolge, si presenta decisamente coinvolgente come sottolinea la presidentessa del comitato organizzatore Milena Sebastiani: “Io e tutto il mio staff siamo già pronti e carichi per questa nuova esperienza insieme all’Avis che continua a credere nel nostro progetto e a sostenerci perché abbiamo tanti donatori nella nostra associazione podistica. È un evento che portiamo avanti per ricordare Mariano Scoccia tra i fondatori del gruppo podistico, Luigi Marinucci faceva parte del nostro direttivo e insieme a me organizzava la Marcia Montottonese. Luciano Vita era un nostro tesserato che organizzava a Mogliano di Macerata mentre Orazio Belleggia è stato un altro pioniere della nascita del sodalizio podistico. Un grazie all’amministrazione comunale di Montegiorgio a sostegno di questo evento che definisco festa di paese”.

La quota di iscrizione è di 8 euro per la competitiva e di 5 euro per la non competitiva con termine fissato al 30 giugno entro le 24:00.