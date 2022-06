Polizia arresta 60 enne romeno ad Ancona per ubriachezza molesta

Nei giorni scorsi personale dell’U.P.G. e S.P. aveva denunciato un rumeno di circa 60 anni per le gravi condotte poste in essere in prossimità della citata Piazza, mentre era in corso la “ Sagra del Bombetto 2022”, alla presenza di moltissime persone, tra donne, bambini, adolescenti ed anziani.

Il personale dell’U.P.G. era dovuto intervenire in prossimità della chiesa Parrocchiale del “Sacro Cuore di Gesu” a causa delle intemperanze del citato individuo, che pretendeva malgrado l’evidente e molesto stato di ubriachezza, di continuare a consumare alcolici. I Poliziotti intervenuti su richiesta degli organizzatori della fiera gastronomica avevano dovuto faticare non poco per riportarlo alla calma e riuscire a condurlo in Questura in sicurezza, soprattutto perché i fatti avvenivano alla presenza di circa un centinaio di persone, la cui incolumità era messa in pericolo dal comportamento rissoso e violento del cittadino rumeno.

Il fermato, inveiva violentemente contro il personale operante, minacciando gli operatori ed offendendoli. Lo stesso tentava di colpire i poliziotti, e di sottrarsi in tutti i modi al controllo. Al contempo appariva in forte stato di agitazione, nonché chiaramente sotto l’effetto dell’alcool.

A seguito dei controlli effettuati emergeva inoltre che lo stesso era gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, e numerose violazioni per guida in stato di alterazione alcoolica.

Nei confronti del cittadino rumeno, il Questore, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, ha disposto dunque la misura di cui sopra, in considerazione della tendenza all’abuso di alcolici ed a porre in essere comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, disponendo nei suoi confronti il divieto di accedere a Piazza Salvo d’Acquisto, alle aree limitrofe, destinate a verde pubblico, alle scuole, ed ai locali pubblici sedenti in zona, soprattutto quelli destinati alla vendita di alcolici e superalcolici, nonché di stazionare in prossimità della Piazza.