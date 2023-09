Polizia, controlli in alcuni ristoranti di Ancona sulle norme igieniche

I controlli amministrativi disposti dal Questore Cesare Capocasa proseguono anche in città nei locali.

Nella giornata di ieri la squadra amministrativa della Questura unitamente alla polizia locale di Ancona e all’ufficio igiene alimenti dell’asur ha effettuato una serie di controlli amministrativi presso alcuni ristoranti cittadini. In particolare in uno storico ristorante, situato nei pressi della stazione ferroviaria, sono state rilevate difformità igienico sanitarie ed è stato imposto al gestore di sanarle. Inoltre durante il controllo delle piante catastali sono emerse evidenti irregolarità edilizie, che verranno approfondite per accertare eventuali abusi edilizi operati dal gestore del locale, che potrebbero coinvolgere anche il proprietario.

I controlli proseguiranno sul territorio di Ancona ed in provincia.