Polizia, controlli intensi nella spiaggia di Senigallia

Proseguono costanti i controlli della Polizia di Stato nella zona del lungomare Marconi e Alighieri, ed in particolare in alcune zone ove sono stati segnalati episodi di danneggiamento o presenze di giovani molesti.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, dopo aver effettuato alcuni posti di controllo e diversi accertamenti in prossimità dei locali pubblici, hanno effettuato un puntuale controllo con diversi passaggi sul lungomare al fine verificare situazioni anomale.

Nel corso di un controllo sono stati identificati diversi giovani ed alcuni, alla vista degli agenti, si allontanavano rapidamente.

In uno degli stabilimenti situato sul lungomare Alighieri i poliziotti rintracciavano tre giovani che, fin da subito, manifestavano i sintomi dell’ebbrezza alcolica. Questi in preda ai fumi dell’alcool stavano mettendo in disordine i lettini.

I tre soggetti, 20enni tutti della zona, inizialmente si mostravano riottosi al controllo, cercando anche di allontanarsi , ma poi si tranquillizzavano declinando le proprie generalità. Gli agenti, alla luce dello stato in cui i tre soggetti venivano rintracciati, provvedevano ad elevare la sanzione amministrativa per ubriachezza.

Al termine, i giovani provvedevano a ripristinare la situazione.

Secondo le disposizioni fornite dal Questore di Ancona ed anche alla luce di quanto emerso in sede di riunione di coordinamento della forze di Polizia, proseguiranno senza sosta i controlli in tutte le aree interessate da presenze di giovani onde evitare il verificarsi di situazioni di danneggiamenti o di aggressioni.