Polizia denuncia due tunisini ad Ancona per ubriachezza molesta

Nella serata di ieri, alle ore 21.00 circa, durante la normale attività di controllo del territorio, transitando su Corso Carla Alberto, gli agenti della Squadra Volanti notavano un gruppo di persone che stazionavano lungo la via, intenti a bere, e con musica ad alto volume che proveniva da un’autovettura in sosta. Gli operatori, avvicinatisi per un controllo, notavano che alcuni di loro erano in evidente stato di ebrezza alcoolica e, in particolare, uno di loro iniziava ad inveire contro gli agenti. In considerazione dello stato agitato e molesto, gli agenti procedevano a sanzionare l’uomo, identificato per un cittadino tunisino, ai sensi dell’art. 688 c.p. per ubriachezza molesta. Nel contempo, un altro soggetto che era in loco, anch’egli tunisino, incurante della presenza degli operatori, iniziava ad urinare a ridosso di un muro.

Loading...