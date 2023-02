Polizia di Senigallia, denunciato detentore di armi

Nell’ambito della pianificate attività di controllo, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, nel corso dell’ultimo fine settimana, sono stati impegnati in una pluralità di controlli svolti sul territorio, diretti a prevenire la commissione di reati, ed in particolare di furti.

In questo contesto sono stati effettuati una serie di controlli, estesi anche alle zone periferiche, in occasione dei quali i poliziotti hanno svolto numerosi posti di controllo specie sulle principali vie di accesso alla città.

Nel corso di tali controlli sono stati identificati oltre 160 persone e 85 veicoli. In questo ambito è stato rintracciato un soggetto sottoposto ad una misura alternativa alla reclusione che aveva violato le prescrizioni e per questo è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria. Diversi sono state le sanzioni per violazioni al codice della strada che sono state contestate nel corso dei servizi di polizia.

Sabato sera, poi, in corrispondenza di diversi eventi organizzati in città, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, unitamente alle altre forze di Polizia, hanno svolto servizio diretti a garantire la sicurezza pubblico e che le attività ludiche organizzate si svolgessero in modo pacifico. Detti servizi, svolti sia nel centro cittadino che in aree prossime ai locali pubblici, hanno consentito un corretto svolgimento del divertimento senza che si verificassero problemi di sorta.

Le attività di controllo svolte dagli agenti del Commissariato di Polizia sono altresì state estese a soggetti detentori di armi al fine di assicurare che vengano rispettate le stringenti norme in materia di custodia delle stesse. In tale ambito, gli agenti hanno effettuato un accurato controllo presso l’abitazione di un soggetto, residente nell’entroterra senigalliese, il quale risultava detenere numerose armi da fuoco e che, in passato, era stato titolare di licenza di porto d’armi.

Gli agenti, dunque, recatisi presso l’abitazione dell’uomo effettuavano un controllo e l’uomo estraeva da un mobile alcuni fucili ed alcune pistole, con relativo munizionamento. Ma , ad una prima verifica, risultavano mancare diverse armi precedentemente dichiarate presso gli uffici di polizia ma in quel momento non presenti.

Gli agenti dunque effettuavano un più approfondito controllo ritrovando le altre armi in un’altra area della casa all’interno di un armadio liberamente accessibile anche agli altri componenti la sua famiglia.

Gli agenti del Commissariato, alla luce di quanto accertato e dell’assoluta negligenza nella custodia delle numerose armi in suo possesso, provvedevano a deferire l’uomo avanti all’autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia delle armi e, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, ritenendo il soggetto privo dei requisiti per la detenzione delle armi, procedevano al sequestro delle stesse per la successiva confisca.

Loading...