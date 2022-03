Polizia, due operazioni di sicurezza nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, in particolare, sono stati organizzati due diversi servizi da parte della Polizia in ambito di controllo della sicurezza dei cittadini.

Il primo, con l’impiego di personale delle Volanti, della squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, è stato diretto principalmente a monitorare la zona del Piano, di Corso Carlo Alberto e piazza Ugo Bassi, per garantire, in tali zone, il rispetto del divieto di consumare, a qualunque ora del giorno, bevande alcoliche sul suolo pubblico.

A differenza dei giorni precedenti, non sono state effettuate sanzioni: gli operatori hanno controllato 42 persone, e tutte sono risultate rispettose dell’ordinanza comunale.

Il secondo servizio, avente carattere interforze, ha visto l’impiego di personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, nonché di personale dei Carabinieri e della Polizia Locale, ed è stato finalizzato a presidiare piazza del Plebiscito e a garantire lo svolgimento della movida notturna nel rispetto della legalità.

La serata si è svolta senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, accertando anche l’osservanza delle regole poste dalla nuova ordinanza comunale in materia di bevande alcoliche.

È stata inflitta una sola sanzione ad uno degli esercizi commerciali della piazza, a causa della presenza, all’interno, di un barista intento a somministrare bevande senza indossare la prevista mascherina chirurgica.