Polizia, interventi per furto e stupefacenti ad Ancona

Nel pomeriggio di ieri, vs le ore 16.40 circa, i poliziotti della Squadra Volanti, su disposizione della C.O., si recavano presso la COOP di Via g. Bruno, in quanto veniva segnalato un uomo di origini straniere, intento a rubare della merce, il quale colto in flagranza dalla Guardia giurata in servizio presso l’esercizio commerciale, l’aveva aggredita per guadagnarsi la fuga. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti sul posto, l’uomo di origini somale e di circa 25 anni, irregolare sul territorio italiano, in palese stato di alterazione psicofisico, dovuto probabilmente all’abuso di alcool, aveva sottratto, danneggiato e cercato di asportare diversa merce esposta nel supermercato, salvo poi ingaggiare una colluttazione nei riguardi della Guardia Giurata e del Direttore dell’esercizio commerciale che tentavano di trattenerlo. Anche nei confronti degli operatori il giovane si palesava immediatamente aggressivo e minaccioso, profferendo parole ingiuriose all’indirizzo di tutti i presenti sia al pubblico, che successivamente condotto in Questura. Al termine delle formalità di rito in cittadino somalo è stato arrestato per tentata rapina, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché inottemperante all’ordine del Questore di Milano di lasciare il T.N. emesso lo scorso 26.04.2023 e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura. All’incirca alla stessa ora un’altra volante procedeva al controllo di due soggetti, rispettivamente un italiano di circa 60 anni e un cittadino cubano di 32 anni, che con aria sospetta e nervosa si aggiravano in Piazza d’Armi. Gli stessi successivamente identificati risultavano essere entrambi gravati da precedenti in materia di stupefacenti, per cui si procedeva ad ispezionare il bagaglio del sessantenne, accertamento che dava esito positivo per il rinvenimento di sostanza stupefacente nel portafogli dello stesso, di tipo marjuana e del peso di circa 2,55 grammi, che veniva sottoposta a sequestro ed l’uomo segnalato ex art. 75 D.P.R. 309/90.

