Pontedera-Fermana 2-1, canarini sconfitti da un colpo di testa di Nicastro

Allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera finisce 2-1 in favore dei padroni di casa contro la Fermana che torna a casa con zero punti in saccoccia.

Decide per i toscani la doppietta di Nicastro, che si porta a quota sette nella classifica marcatori. Mastica amaro la Fermana che nella ripresa riesce ad agguantare il Pontedera con la rete messa a segno da Spedalieri, ma proprio quando i canarini sembrano spingere di più per trovare la vittoria, un colpo di testa di Nicastro regala i tre punti alla formazione allenata da Max Canzi. Nella prima frazione i toscani giocano meglio e passano meritatamente in vantaggio al 34’ con Nicastro. Nella ripresa la sfida è più equilibrata, la Fermana riesce a ristabilire l’equilibrio ma al 37’ arriva la doccia fredda per la rete siglata da Nicastro di cui abbiamo raccontato sopra.