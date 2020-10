Pordenone-Ascoli, Bertotto: Voglio conquistare punti pesanti

Mister Bertotto, al termine della seduta di rifinitura, che la squadra ha svolto ieri pomeriggio al Picchio Village, ha presentato così la sfida di oggi con il Pordenone:

“E’ vero, la settimana è stata particolare per via delle positività, ma è un aspetto che dobbiamo saper gestire, siamo consci del fatto che una cosa è fare le scelte di natura tecnico tattica sulla base delle nostre idee e altro è farle in funzione delle assenze, dovute al Covid. Sicuramente la capacità di sapersi adattare nei momenti di difficoltà deve essere parte integrante del nostro lavoro, in questi giorni non è mancato il lavoro di équipe e la disponibilità dei collaboratori, che ho trovato qui ‘in’ Ascoli, ha fatto sì che fosse risolta la pseudo situazione di difficoltà, dovuta all’assenza dei componenti dello staff.

Voglio e pretendo che la squadra domani esca dal campo con la soddisfazione e con i punti, che finora ha sempre meritato, ma che, purtroppo, in alcune circostanze non abbiamo raccolto per non aver saputo concretizzare il gran lavoro fatto. Lo dico forte e chiaro, voglio che domani ci sia una grande prova di qualità e rabbia, aspetti necessari per portare a casa il risultato. La rabbia deve essere quella scaturita dagli ultimi 5’ della partita con la Salernitana e deve trasformarsi in quel fuoco che ci consenta di andare oltre tutto e tutti. E il riferimento è anche a chi non può esserci per il Covid.

Il Pordenone è un avversario allenato da un amico, un allenatore capace, che negli ultimi due anni ha dato alla squadra una impronta di gran professionalità e capacità. Il Pordenone ha caratteristiche ben identificabili, sulle quali abbiamo lavorato, tenendo ben salda la barra sulla nostra impostazione, sul nostro lavoro e sulle nostre idee.

Se ci saranno cambiamenti tattici? Come dimostrato in queste cinque partite, la squadra è stata camaleontica nei moduli e nell’impostazione tattica iniziale, mantenendo fede a una filosofia di gioco, ma con piccole variabili, che vanno ad esaltare le qualità dei giocatori. Mi auguro che domani avvenga questo salto ulteriore, continuiamo a cercare quella continuità, di cui parlo dall’inizio, senza nulla togliere al fatto che siamo una squadra che sta crescendo”.