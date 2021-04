Porto Sant’Elpidio, torna il Master Volley Camp della Lube

Il Master Volley Camp griffato Volley Lube torna a Porto Sant’Elpidio e sbarca anche a Lignano Sabbiadoro

Il 12° Master Volley Camp targato Lube Volley torna per il secondo anno di fila a Porto Sant’Elpidio (dal 21 giugno al 10 luglio) e approda nella new entry di Lignano Sabbiadoro (dal 20 al 26 giugno) per servire il cocktail perfetto dell’estate 2021 a base di pallavolo e divertimento.

Una vacanza all’insegna di sole, mare, natura, nuovi amici e memorabili avventure, seguiti dallo staff tecnico della Cucine Lube Civitanova sui campi all’aperto, ma anche nel tempio marchigiano dei campioni del mondo e, per chi andrà a Lignano, nell’imponente struttura friulana. Il corso estivo di volley per ragazzi e ragazze dai 12 ai 20 anni restituirà luce ed energia dopo un inverno passato al chiuso su libri e pc.

Le opzioni consentiranno di vivere a 360 gradi l’esperienza, ma anche di partecipare solo agli allenamenti. Tutto nel massimo rispetto di norme sanitarie e di sicurezza. Tra le proposte più amate torna anche l’iniziativa del Lube Volley Talent Camp per scoprire nuovi campioncini dai 12 ai 14 anni.

Gli iscritti alla Formula Full Camp alloggeranno al centro vacanze “La Risacca” di Porto Sant’Elpidio, svolgeranno due sessioni quotidiane di allenamento (mattina e pomeriggio) all’aperto o sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, calcato ogni anno da fuoriclasse di fama mondiale, e si cimenteranno anche sui campi da beach volley riservati. La Formula Full Camp mette a disposizione i servizi del villaggio sotto il controllo del personale: mare, spiaggia, piscina, zone relax e animazione serale

La Formula Day Camp offre l’opportunità agli atleti e alle atlete che risiedono sul territorio marchigiano di allenarsi insieme agli iscritti alla Formula Full che provengono da tutta Italia e non solo. Tra gli obiettivi la crescita tecnica e motivazionale dei giovani. La Formula Day Camp offre ai tecnici degli atleti presenti la chance di monitorare i progressi affiancando gli allenatori del Master Volley Camp e arricchendo il bagaglio personale di esperienza.

Novità 2021 – Location di Lignano Sabbiadoro

Master Volley Camp anche in trasferta dal 20 al 26 giugno. Quartier generale d’eccezione l’enorme Bella Italia & Efa Village a Lignano Sabbiadoro (UD).

Calendario

Lignano Sabbiadoro – Settimana dal 20 al 26 giugno Formula Full Camp e Day Camp

Porto Sant’Elpidio – Settimana dal 21 al 25 giugno solo Formula Day Camp

Porto Sant’Elpidio – Settimana dal 27 giugno al 3 luglio Full Camp e Day Camp

Porto Sant’Elpidio – Settimana dal 4 al 10 luglio Full Camp e Day Camp

Numeri utili per info e iscrizioni: 338 5925142 (Cecilia) e 347 1342014 (Lia) 349 3303237 (Matteo)

Mail di riferimento: [email protected]

Facebook e Instagram: Master Volley Camp