Post Sisma, a Tolentino consegnate 21 abitazioni definitive

A Tolentino gli assessori regionali hanno consegnato le chiavi dei primi 21 appartamenti realizzati al posto delle Sae.

Gli assessori regionali alla Ricostruzione, Guido Castelli e alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, accolti dal sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi hanno inaugurato questa mattina, a Borgo Rancia, la realizzazione dell’ultima palazzina dell’Erap per i terremotati. Al taglio del nastro presente anche il Capo dipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il neo direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Stefano Babini.

“Quando il sindaco Pezzanesi – ha sottolineato Castelli – pensò all’epoca di mettere a disposizione dei terremotati degli appartamenti al posto delle Sae assistemmo a tante polemiche e i cittadini consideravano questa scelta poco avveduta, mentre in realtà a qualche anno di distanza vedere delle famiglie entrare in case costruite secondo i migliori standard edilizi fa bene al cuore. In questo caso possiamo dire che la scelta di imboccare la strada più impervia, ma più produttiva di vantaggio pubblico va meglio di chi l’ha concepita. Questi appartamenti sono stati sostenuti grazie al contributo di 6 mln di euro della Regione Marche ed altri 145 appartamenti saranno garantiti dal fondo della Protezione civile. Si è investito sul futuro perché una volta sistemate le famiglie queste abitazioni rimarranno un patrimonio edilizio a disposizione della comunità tolentinate”.

“La consegna delle chiavi alle famiglie – ha rimarcato Aguzzi – di soluzioni abitative definitive invece di quelle provvisorie quali le Sae è davvero una bella cosa ed esprimo il mio vivo apprezzamento al sindaco per aver fatto questa scelta. Un progetto che se all’inizio generò malcontento tra i cittadini ora ha dato i suoi frutti nel vedere il sorriso delle persone che tornano a casa”.

Grazie alla modifica di un ex manufatto industriale si sono realizzate appartamenti di diverse dimensioni e quindi capaci di ospitare nuclei familiari composti da più persone. A Tolentino sono 216 le famiglie che hanno diritto alla casa e i plessi realizzati oltre quello di Borgo Rancia sono situati in contrada Pace, in Via Otto marzo e nel piazzale della Battaglia.