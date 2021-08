Post Sisma Centro Italia, ripristino galleria Cesaronica ad Arquata del Tronto

Riprendono i lavori di ripristino definitivo della galleria “Cesaronica”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” (direttrice Norcia-Ascoli Piceno) nelcomune di Arquata del Tronto (AP), temporaneamente sospesi dallo scorso 7 agosto per agevolare il transito durante l’esodo estivo, in accordo con gli Enti locali.

A partire da lunedì prossimo, 23 agosto, sarà quindi nuovamente attiva la chiusura notturna nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 7:00. Fino al 15 settembre, sempre per agevolare i flussi turistici, la chiusura non sarà attiva nelle notti di sabato e domenica.

Nella fascia oraria diurna 7:00-21:00 il transito sarà sempre consentito a senso unico alternato regolato da semaforo.

Il tunnel, lungo 1.150 metri, era stato danneggiato dagli eventi sismici del 2016-2017 e riaperto al traffico dopo un primo intervento di carattere provvisorio. I lavori di ripristino definitivo della funzionalità strutturale del rivestimento interno prevedevano inizialmente la chiusura totale della galleria, con l’ipotesi di realizzazione contestuale di un’apposita bretella provvisoria di by pass all’itinerario della SS685. In fase di autorizzazione degli interventi, gli Enti locali hanno invece preferito che non fosse realizzata la bretella di by-pass, chiedendo di revisionare la modalità di esecuzione delle lavorazioni.

Anas ha pertanto adeguato il progetto dell’intervento in modo da poter eseguire in orario notturno le lavorazioni per cui si rende necessaria la chiusura al traffico della galleria e svolgere in orario diurno solo le attività compatibili con un transito veicolare limitato.

I lavori sono quindi iniziati lo scorso 7 marzo 2021. Per agevolare i flussi di traffico durante l’esodo estivo, in accordo con gli enti locali, dal 10 luglio al 15 settembre la chiusura non viene effettuata nelle notti di sabato e domenica, mentre dal 7 al 23 agosto non è stata prevista alcuna chiusura.