Continua il lento ritorno alla normalità per la popolazione delle Marche colpite dal sisma del 2016.

Consegnati a Tolentino, in contrada Borgo Rancia, 25 nuovi appartamenti per far fronte all’emergenza abitativa post sisma: la città aveva infatti deciso di non realzizare aree Sae nel suo terrotorio.

Alla consegna delle chiavi, oltre al sindaco Giuseppe Pezzanesi, erano presenti anche il presidente della Regione Marche, Francesca Acquaroli e l’assessore con delega al terremoto, Guido Castelli.