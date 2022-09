Poste Italiane, attivato sportello a Ostra

A seguito del recente evento atmosferico che ha reso inagibile l’ufficio postale di Pianello di Ostra, Poste Italiane attiverà da lunedì 26 settembre (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35) uno sportello dedicato per le operazioni postali e finanziarie presso la sede di Ostra in Via Aldo Moro 7.

Si ricorda inoltre che l’ufficio postale di Ostra dispone di un ATM Postamat h24 sette giorni su sette che consente di effettuare molteplici operazioni (prelievo denaro contante, interrogazioni saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay e pagamento principali utenze e bollettini di conto corrente postale).

Poste Italiane