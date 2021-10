Prefettura di Ascoli Piceno, Cerimonie del 2 e 4 novembre 2021

Ascoli Piceno – Con l’approssimarsi della ricorrenza del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, il Sig. Ministro della Difesa ha sottolineato l’importanza di tenere desti nella memoria dei nostri concittadini, e dei giovani in particolare, i valori legati alla Patria e il ricordo di coloro che, in armi, hanno contribuito a renderla unita e continuano a difenderne la sicurezza.

Al riguardo, come per lo scorso anno, anche nel 2021 il Ministero ha circoscritto lo svolgimento delle iniziative che diano spazio a cerimonie istituzionali a carattere militare a un limitato numero di città italiane, tra le quali non rientra Ascoli Piceno.

Pertanto, in attuazione delle sopraindicate direttive ministeriali, anche per quest’anno non avranno luogo le consuete iniziative commemorative del 2 e 4 novembre.

Prefettura di Ascoli Piceno