Premiate le cooperative di comunità di Fano e di Roccafluvione

Le cooperative di comunità “Fano al Centro” di Fano (PU) e “Ceresa” di Roccafluvione (AP) aderenti al settore Culturmedia di Legacoop Marche, si sono aggiudicate 2 delle 15 premialità messe a disposizione a livello nazionale dall’iniziativa Commons, che ha l’obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle Cooperative di comunità. Il progetto è promosso da Legacoop Nazionale e Coopfond e sperimenta nuovi processi di supporto e accompagnamento rivolti specificamente a Cooperative di comunità già costituite, aderenti a Legacoop nazionale e operanti su tutto il territorio nazionale. Per ciò che riguarda la cooperativa “Fano al Centro”, il progetto verte sulla realizzazione di un Centro Commerciale Naturale volto a sostenere la rete degli operatori e a valorizzare il centro storico della città attraverso una serie di interventi innovativi, basati sull’utilizzo di piattaforme e servizi digitali connessi alla concretezza dell’offerta commerciale; mentre la Cooperativa “Ceresa” ha elaborato un progetto sull’idea di strutturare un laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli e piccoli frutti, a servizio dei propri soci e di altri produttori del territorio, così da abbattere costi e disagi per un servizio acquistato oggi altrove, e creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo in un territorio debole.

Le due cooperative godranno di un contributo per sostenere il progetto e dell’accompagnamento per un anno di un esperto, quale tutor capace di ottimizzare le scelte, i processi e l’organizzazione prevista.

Due esempi importanti che dimostrano l’impegno e l’ingegnosità della cooperazione nell’elaborare e mettere in campo, in ambito locale, idee e opportunità per contrastare le crisi che dal mondo globalizzato ricadono sui territori. Due esempi che rafforzano la cooperazione marchigiana di Legacoop e la sua intraprendenza nel voler contribuire nel rendere più giusta, coesa e forte la società in cui viviamo.