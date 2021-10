Premio Nazionale N Uovo Teatro 2021 dell’Ass.ne Specchi Sonori di Osimo

Osimo – Il Premio Nazionale Studi per il Teatro ragazzi N Uovo Teatro 2021, organizzato e diretto dall’Ass.ne Specchi Sonori (OSIMO) e sostenuto dalla Regione Marche e dai Comuni di Castelfidardo e di Osi-mo(AN),comunica che la Giuria dei Bambini ha scelto il Vincitore:

Farfalle di Principio Attivo Teatro – San Cesario di Lecce – LE

Molti, moltissimi erano gli studi validi, interessanti e di notevole qualità, tra oltre quaranta proposte pervenute, la Giuria di esperti (composta da: A. Amicarelli artista, regista e ricercatrice di Teatro di Fi-gura, M. de Leoni, C. Rovagna Direttrice artistica e Presidente dell’ Ass.ne Specchi Sonori, M. Mat-tioli Direttrice di Mi La Dance, G. Pedullà Direttore artistico del Teatro Popolare d’Arte, S. Polenta Docente Pedagogia generale dell’Università di Macerata, R. Rebeschini del Teatro della Gran Guardia, Festival Nazionale del Teatro per Ragazzi G. Calendoli onlus, F. Trisciani Direttore artistico della Compagnia Straligut) ha selezionato come finalisti:

Anche i cani hanno un’adolescenza difficile de Il Teatro nel Baule – Napoli

Canto di organi di Matilde Marras – Milano

CartaSia – di Drogheria Rebelot – Milano

Hyppolitus della Compagnia Quelle – San Benedetto del Tronto AP

I bambini salvano la terra di Annalisa Asha Esposito – Milano

Into the woods di Lorenzo Montanini – Roma

Tic Tac Tac Tic diTeatro Actores Alidos – Quartu Sant’Elena CA

Vincitore dell’edizione 2020 è stato Formiche in fila indiana, della giovane Compagnia Pars Co-struens (Parma) che ha poi ottenuto anche altri importanti riconoscimenti nazionali.

