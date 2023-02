Presentato alla Bit di Milano il programma di lirica accessibile nelle Marche

Un cartellone regionale di opera accessibile, i capolavori del repertorio operistico agibili anche a non vedenti/ipovedenti e a non udenti/ipoudenti, grazie a percorsi inclusivi multisensoriali e laboratori alla scoperta di scene, costumi e del dietro le quinte; audio introduzioni e video inclusivi in Lingua dei Segni Italiana (LIS) su scenografie, costumi e scelte registiche; audiodescrizioni dal vivo con brevi descrizioni di ciò che avviene durante lo spettacolo; sopratitoli, dal vivo, dei libretti d’opera.

Accade nelle Marche, con il progetto “MARCHE FOR ALL. Percorsi di Arte e Spettacolo per un turismo culturale accessibile”, che da luglio 2023 a febbraio 2024, proporrà nove titoli nelle stagioni liriche di Jesi (AN), Macerata, Fano (PU), Fermo ed Ascoli Piceno.

Il progetto è stato presentato a Milano martedì 14 febbraio, dalle 11.30 alle 12, alla Borsa Internazionale del Turismo, vetrina di riferimento per il settore in Italia, presso lo stand della Regione Marche (Padiglione 3, Stand C 65-C71).

Il progetto è coordinato dal Comune di Jesi (AN) e vede attivamente coinvolti la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, l’Associazione Arena Sferisterio di Macerata e la Fondazione Rete Lirica delle Marche con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS Marche e dell’Ente Nazionale Sordi onlus Marche. Il progetto si avvale della consulenza scientifica della Prof.ssa Elena Di Giovanni esperta in accessibilità ai media, allo spettacolo e alla cultura (Università degli Studi di Macerata) ed è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e con il cofinanziamento della Regione Marche.

In “Marche for all”, le Marche, regione dei cento teatri, si propongono quale destinazione di turismo culturale accessibile, per far incontrare l’opera lirica, l’arte e la cultura anche a chi, spesso, ha poca o nessuna occasione di farlo. La Regione, che dal 2009 accoglie ogni anno sui suoi palcoscenici centinaia di disabili sensoriali, propone, con il progetto Percorsi di Arte e Spettacolo, pacchetti turistici e originali percorsi culturali che vedono coinvolti giovani non vedenti e non udenti come guide inclusive, servizi di accoglienza, di trasporto e di accessibilità abbinati ai cartelloni lirici delle cinque città.

I primi appuntamenti con il cartellone regionale di opera accessibile saranno tra luglio ed agosto 2023 all’Arena Sferisterio di Macerata con “Carmen” di Georges Bizet, “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti e “La traviata” di Giuseppe Verdi. Ad ottobre c’è “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart al Teatro Pergolesi di Jesi. A novembre il cartellone accessibile propone a Jesi “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini e il “De Bello Gallico” di Nicola Campogrande in prima rappresentazione assoluta; al Teatro dell’Aquila di Fermo, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e al Teatro della Fortuna di Fano va in scena “Tosca” di Giacomo Puccini. A dicembre appuntamento con “La rondine” di Giacomo Puccini a Jesi. Ultima proposta a febbraio 2024, con “Norma” di Vincenzo Bellini a Fermo, Ascoli Piceno e Fano.

Durante la presentazione alla Bit, Alessandro Tesei, assessore al turismo del Comune di Jesi ha spiegato che il progetto “non è un intervento spot ma un progetto fortemente voluto. Proseguiremo su questa strada con altre iniziative”.

www.fondazionepergolesispontini.it

www.sferisterio.it

www.fondazioneliricamarche.it