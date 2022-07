Presentato il nuovo libro di Naomi Tolentinati a Potenza Picena

È stata una serata dedicata alla bellezza e allo stile, quella che ha riempito il Belvedere Donatori di Sangue (Pincio) di Potenza Picena: Naomi Tolentinati ha presentato il suo secondo libro “BE BOLD – Sii audace, sempre. Manuale semiserio per donne appassionate di stile” (Giaconi Editore). Si tratta di un libro sullo stile, una riflessione sulle donne e la loro femminilità: un piccolo manuale per acquisire certezze e modi, un dialogo per poter entrare in connessione con sé stesse e un modo intimo e anche estetico di dire: io sono, io voglio. L’evento, moderato da Francesca Travaglini, ha visto l’autrice dispensare consigli fashion nel suo stile vivace e puntuale, in modo trascinante e coinvolgendo gli spettatori in un viaggio alla scoperta della propria unicità e del proprio stile.

Naomi Tolentinati, marchigiana e appassionata da sempre di moda, si è sempre occupata di abiti e consulenza ad essi legata. Ha scritto per la “Vogue Fashion Night”. Ha lavorato a Milano, ha avuto negozi, ha fatto consulenze ad aziende e soprattutto aiuta e consiglia le donne nella ricerca della loro immagine. Appassionata della vita e curiosa, trova nello studio della moda la sua espressione migliore. BE BOLD è la sua seconda opera dopo aver pubblicato “[email protected]”.

Il prossimo appuntamento con lo stile è al GiriBeach, lungomare Marinai d’Italia, a Porto Potenza Picena, giovedì 28 luglio alle ore 21:30.

