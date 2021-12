Presentazione del dizionario biografico delle donne marchigiane

Castelfidardo – Nell’ambito delle iniziative di Natalfidardo, si svolge domenica 12 alle 18.00 presso il Salone degli Stemmi la presentazione del testo “Dizionario biografico delle donne marchigiane” (1815-2021) promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea, curato dal prof. Marco Severini e dalla prof.ssa Lidia Pupilli per i tipi de “Il lavoro editoriale”. Presente anche la prof.ssa Silvia Boero, docente presso gli Atenei di Ancona e Bologna e coautrice di un’opera – giunta alla quarta edizione – capace di rileggere la storia al femminile. Le Marche sono tra le poche regioni ad averlo fatto. Come spiegano i curatori nell’introduzione. “Abbiamo biografato, in primis, le donne morte; quelle che sono nate nelle Marche o che hanno in esse operato per un periodo significativo della propria esistenza; coloro che hanno svolto una consistente attività nel campo politico, civile, socio-economico, professionale e intellettuale, attività capace di superare i confini delle mura domestiche, della propria città di nascita o del territorio di residenza; quelle che sono divenute oggetto di una ricerca storica; coloro che si sono distinte a livello nazionale o internazionale in uno o più dei settori sopracitati e che hanno partecipato a frangenti di grande rilievo; quelle, infine, che hanno costituito una base di cittadinanza storiografica in quanto rappresentanti di una categoria socio-professionale disertata dagli studi. In una regione complessa dal punto di vista morfologico, ambientale, storico, culturale e linguistico come la nostra ci è parso opportuno biografare non solo le donne famose, ma anche, appunto, le rappresentanti di mestieri e professioni che hanno scritto una storia diversa da quella raccontata nei manuali scolastici e accademici, ma non meno importante e affascinante: proponendo ovviamente delle campionature in quanto consideriamo questo lavoro un punto di partenza e non di arrivo“.

Info e prenotazioni 0717822987

