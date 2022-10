Presentazione del libro di Melania Ferrucci e Letizia Cirillialla a Macerata

Sabato 22 ottobre alle ore 17:30 la libreria Bibidi Bobidi Book di Macerata ospiterà la presentazione del libro di Melania Ferrucci e Letizia Cirilli “Gatti colorati dai manti audaci” (Giaconi Editore).

Se volete sapere per quale motivo i gatti neri sembrano tintinnare quando camminano per casa o perché la gatta tartaruga del vostro vicino è rossa e marrone il mercoledì, ma ocra e nocciola il giovedì o ancora, come mai il vostro gatto grigio fissa per ore la vecchia collezione di Jules Verne, allora forse questo libro non fa per voi. Alcune domande non hanno risposte e non possiamo sapere cosa trova davvero un gatto nel fondo del nostro armadio o cosa sussurra alle palline impazzite che rotolano lungo il corridoio. Ma se vi piace rimanere senza tutte le risposte, allora potete perdervi seguendo il girovagare felino di questo libro e lasciarvi stupire dai colori brillanti e improvvisi dei gatti che conosciamo e di quelli che non abbiamo mai incontrato. Perché i gatti, con le loro bizzarre abitudini e i loro piedi a forma di fiori di mughetto, rimangono sempre dei punti interrogativi, proprio come le loro code arricciate. In doppia lingua, italiano e inglese, è un libro imperdibile per chi ama questi deliziosi pelosetti.

Melania Ferrucci è laureata in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università di Perugia, ha studiato letteratura inglese e letteratura tedesca e si è laureata con le poesie di Elizabeth Barrett-Browning e Christina Rossetti, prima, e con la prosa di Antonia Byatt poi. Letizia Cirilli inizia il suo percorso all’Accademia di Belle Arti di Macerata inizialmente come restauratrice e in seguito presso il corso di pittura che le permette di approfondire gli studi anche nel campo della scultura, incisione e installazione. “Gatti colorati dai manti audaci” è il loro primo libro.

