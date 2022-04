Presentazione del libro “Dizionario dell’abbandono” di Francesco G. Capitani ad Ancona

E’ uscito “Dizionario dell’abbandono” (editore: Scatole Parlanti) di Francesco G. Capitani, avvocato e collaboratore editoriale di più testate giuridiche, fra cui “Il sole 24 ore” e “Giuffrè Francis Lefebvre”.

Se ne parlerà, assieme all’ing. Aurora Foglia, nella rassegna “La felicità in un libro” promossa dall’Informagiovani di Ancona in collaborazione con CRUA Ancona – UNIVPM, in Piazza Roma ad Ancona, il giorno 19 aprile dalle 17.30.

Il libro tratta di un tema particolare, che trae ispirazione da un genere fotografico di nicchia – c.d. urbex: fotografia di luoghi abbandonati (la presentazione sarà accompagnata da una videoproiezione di fotografie di luoghi abbandonati).

L’autore racconta di esplorazioni dei luoghi abbandonati e coglie l’occasione per capire di più di quanto si dica dell’abbandono, fino ad attribuire a tutto ciò che è derelitto e dimenticato la brutta fama di cose da respingere e da evitare.

La narrazione adotta un approccio in parte narrativo/biografico in parte speculativo, tratta della paura, del silenzio che governa quei posti ma si spinge un po’ più in là: tenta la comprensione dell’abbandono fra persone, in grado spesso di devastare le emozioni più intime.

Mediante frequenti salti metaforici, l’autore tenta di misurare la percezione del tempo all’impatto con la devastazione di luoghi che apparivano eterni ed incorruttibili e, di seguito, pone critiche alla cattiva percezione di tutto ciò che appare anonimo, strano, individuato per conto suo.

