Presentazione del libro fotografico “Dentro una nevicata” a Recanati

La magia della foto: presentazione del libro fotografico “Dentro una nevicata” alla libreria Passepartout di Recanati

“È la magia della foto, attraverso la quale viene ritratto il pensiero, l’anima del soggetto, e come un predatore cattura la sua preda, il fotografo cattura il momento, conferendogli l’immortalità, anche se nel nostro caso,

a essere catturato stava per essere proprio lui!”.

Sabato 5 novembre alle ore 18:30 alla libreria Passepartout di Recanati si terrà la presentazione del libro fotografico “Dentro una nevicata” (Giaconi Editore), scritto a quattro mani da Margherita Buresta e Stefano Ciocchetti. La storia vera narra lo straordinario incontro, avvenuto sui Sibillini, di Stefano con una famiglia (non un “branco”) di otto lupi. L’avranno sbranato o sarà stata l’occasione per imparare qualcosa di importante?

Margherita Buresta è zooantropologa. La sua passione per la natura è iniziata già fin da piccolina ed è una fiamma che nel tempo si è alimentata sempre di più fino a trasformarsi nel faro che ha illuminato il cammino intrapreso in seguito e che attualmente è anche il suo stile di vita, un po’ “selvaggio”. Durante gli studi in medicina veterinaria subisce il fascino dell’etologia, cioè la scienza che studia il comportamento animale nel suo habitat naturale, perciò il suo percorso inizia dagli animali domestici fino ad arrivare ai selvatici. Per studiare anche l’evoluzione del genere Homo, intraprende un nuovo percorso presso la prestigiosa Scuola di Paleoantropologia dell’Università di Scienze Fisiche e Geologiche di Perugia.

Stefano Ciocchetti è una Guida Ambientale Escursionistica, informatico specializzato in fotografia per i Beni Culturali. Inizialmente si dedica alla fotografia paesaggistica incentrando la sua ricerca verso il territorio dei Sibillini. In pochi anni allestisce numerose mostre e pubblica articoli su testate nazionali e online dedicate alla fotografia. Fonda nel 2009 il gruppo fotografico Photonica3 che si occupa della promozione del territorio attraverso lo strumento della fotografia organizzando workshop fotografici con esperti mondiali e conferenze a tema. Da sempre tiene corsi fotografici teorici e pratici sull’arte di “scrivere con la luce”.