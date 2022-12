Presentazione del progetto di Archeotouch “Il MAN Marche a colori”

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 10.00, nell’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà presentata la nuova edizione di Archeotouch: Il MAN Marche a colori.

Archeotouch è un progetto del MAN Marche, ideato e condotto da oltre dieci anni in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ancona, con lo scopo di rendere accessibile, fruibile e senza barriere il patrimonio culturale alle persone con disabilità fisica e cognitiva, attraverso momenti di apprendimento e socializzazione.

Il colore è il filo conduttore del percorso Archeotouch 2023, presente da sempre nella vita dell’uomo.

Scopriremo come gli antichi romani interpretavano il colore attraverso le tecniche della pittura parietale e la perfezione compositiva dei mosaici dai disegni geometrici e figurati.

L’evento, a cui prenderanno parte gli ospiti delle residenze e dei centri diurni del Comune di Ancona, è aperto all’intera collettività. A seguire una breve visita nelle sale del MAN Marche e un’attività sul colore, fonte di emozione e anche mezzo espressivo della propria personalità.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 071-202602.

