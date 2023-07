Presenza sul territorio della polizia a Marcelli di Numana

Si è svolto, questa mattina, presso Piazza Miramare di Marcelli di Numana, il primo servizio di prossimità disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

L’operazione è stata svolta d’intesa con il Prefetto, nell’ambito del più ampio progetto “Estate in sicurezza” discusso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo è quello di assicurare un’estate tranquilla a turisti e villeggianti mediante la promozione della cultura della legalità e il rispetto delle regole per avere luoghi di svago sicuri.

Questa mattina a piazza Miramare di Marcelli la Polizia Scientifica e la Croce Rossa Italiana hanno illustrato le loro attività alla popolazione.

L’evento, messo a punto dal Questore di Ancona, è stato realizzato con la collaborazione del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo, del Presidente del Comitato CRI di Ancona, Gianni Branca, e del Consigliere Giovani, Diego Mela.

Sul posto era presente personale della Polizia di Stato della Questura di Ancona ad assicurare la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell’evento. Numerosa è stata la partecipazione di adulti e bambini che, lasciando per un attimo i loro impegni in spiaggia, hanno gradito ascoltare, incuriositi, Poliziotti e volontari della Croce Rossa illustrare le proprie attività, competenze ed esperienze.