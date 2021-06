Pride 2021, manifestazione partecipata ad Ancona

Partecipazione numerosa nel capoluogo dorico alla manifestazione per il Pride nonostante le preoccupazioni per il Covid e le nuove varianti.

E’ stata una manifestazione colorata dalle bandiere arcobaleno, a metà tra festa e politica, quella che per il Marche Pride 2021, tornato in presenza dopo la pandemia, ha riunito oggi in piazza Cavour ad Ancona un migliaio di persone a suon di musica. Molti i giovani, alcuni disabili, ma anche amici e parenti della comunità gay, organizzati dal Comitato Marche Pride, che raccoglie le associazioni e i collettivi Agedo Marche, Arcigay Agorà Pesaro-Urbino, Arcigay Comunitas Ancona, Esna-Consulenze di Genere, Gap Urbino, Rebel Network, Teekanne e Uaar Ancona.