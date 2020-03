Primo matrimonio civile con guanti e mascherine

Matrimonio civile con guanti e mascherine in Comune ad Ancona, il primo in città ai tempi del coronavirus. A pronunciare il si, davanti al consigliere comunale Gianluca Quacquarini, sono stati Mirco Melella, 54 anni, dipendente di Anconambiente e Antonietta Bevilacqua, 52 anni, che lavora alla mensa dell’ospedale Salesi. Per entrambi sono le seconde nozze.

Gli sposi hanno preferito non procrastinare.

Il nostro è amore vero e poi non avremmo fatto una grande cerimonia, solo pochi amici”. La coppia si è scambiata le fedi e poi si è data anche un bacio. Presenti solo i testimoni, le rispettive figlie. Finita la cerimonia sono tornati a casa. Festeggeranno successivamente.