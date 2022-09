Primo ring letterario targato Underground a Filottrano

Si può vivere una vita appagante anche senza leggere? Possono i libri sostituire la forma vitale della pura esperenzialità e permetterci di vivere il Mondo oltre i nostri limiti individuali?

Proveremo a darci delle risposte al termine del primo ring letterario tra due divoratori seriali di libri, e sarete proprio voi a decidere chi dei due duellanti avrà esposto le argomentazioni più pungenti per diramare l’eterno dilemma che dà vita al libro di Linnio Accorroni (“Il libro o la vita”). Già, perché i libri possono trasmetterci emozioni uniche e farci esplorare il mondo stando seduti comodamente sul divano di casa, ma possono diventare “piante carnivore in salotto” ( ovvero il titolo del libro dell’altro protagonista della serata, Antonio Prenna ) che fagocitano i lettori più incalliti per sottrarli alla vita reale….

Vi aspettiamo a bordo ring, giovedì sera alle ore 21, presso PATCHANKA BISTROT a Filottrano.

