Primo sciopero gruppo Zara, sit-in domani ad Ancona

Sciopero, il primo, dei lavoratori del gruppo Zara domani, venerdì 25 novembre e sabato 26: due ore suddivise in due turni. Per l’occasione, venerdì 25 novembre, giornata del black Friday, dalle ore 12,30 alle 13,30, i dipendenti manifesteranno davanti al negozio di Ancona, in corso Garibaldi. In tutte le Marche, si contano 8 negozi del gruppo di cui fanno parte Zara Home, Bershka, Pull&bear, Stradivarius, Oysho e Massimo Dutti, per un totale di circa 150 unità lavorative.

Lo sciopero è stato proclamato dalla Filcams Cgil dopo la rottura delle trattative per il nuovo integrativo con l’azienda che non intende concedere istituti di premialità ai dipendenti che, da oltre 2 anni, sono alle prese con modifiche di mansioni, ore supplementari e straordinari dovuti all’aumento degli accessi e delle vendite nei negozi. In ballo, c’è la somma complessiva di circa 900 euro. Non solo: all’interno dei negozi, si registrerebbero discriminazioni nella distribuzione del reddito.

In Italia, il gruppo sta registrando fatturati milionari come in tutto il mondo. Dal 4 agosto scorso, è stato dichiarato lo stato di agitazione e quindi lo sciopero per il 25 e il 26 novembre. Seguiranno altre iniziative a livello nazionale.

Nel bel mezzo del black Friday, si consuma così la protesta di questi lavoratori.

“Per i commessi, Zara non è il ‘Paradiso delle signore’ – dichiara Valentina Gennari, Filcams Cgil Ancona -: i carichi di lavoro sono sempre più pesanti da quando la logistica rientra nelle loro mansioni. I commessi svolgono un’attività sempre più frenetica per la quale vengono richieste competenze nuove cui non corrispondono adeguate retribuzioni. L’azienda sta andando molto bene: c’è quindi un problema di mancata equità”.

