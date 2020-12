Progetto Art Bonus dell’anno, Teatro Pergolesi in concorso

C’è tempo fino al 6 gennaio per votare il Teatro Pergolesi di Jesi alla 5^ edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”

C’è tempo fino al 2020 per votare il Teatro Pergolesi di Jesi, Teatro di Tradizione, alla 5^ edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”. Il teatro jesino, con la Fondazione Pergolesi Spontini che lo gestisce, è tra i progetti della regione Marche selezionati per partecipare all’iniziativa, promossa da Ales S.p.A. e Promo PA Fondazione – LuBeC, nata con l’obiettivo di dare valore all’impegno di quanti, mecenati ed enti, si prendono cura del patrimonio culturale del Paese con progetti di recupero e valorizzazione attraverso l’Art Bonus.

Si potrà votate accedendo al sito www.concorsoartbonus.it, dove sono pubblicati tutti i progetti in concorso, esprimendo la propria preferenza con un like. Si può esprimere un’unica preferenza per ciascun progetto ma si possono votare anche più progetti. Il premio consiste in un riconoscimento simbolico che verrà conferito all’ente vincitore e ai mecenati con cerimonia pubblica.

L’edizione 2020 del Concorso vede un ulteriore aumento delle raccolte fondi ammesse alla competizione (40 in più rispetto alla passata edizione), con 18 regioni rappresentate: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il 50% dei progetti in concorso riguarda interventi di restauro, il 20% il sostegno a musei, archivi e biblioteche, il restante 30% il sostegno alle attività di spettacolo (musica, danza, teatro).

VOTA E CONDIVIDI!

Votazioni aperte fino al 6 gennaio 2021 su