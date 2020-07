Programmazione estiva del Cinema Margherita di Ascoli

Prosegue la programmazione estiva del Cinema Margherita, sia in Giardino, a Grottammare, che in sala, a Cupra Marittima.

Cinema d’Estate 2020 GROTTAMMARE

GROTTAMMARE martedì 14 luglio – I MISERABILI di Ladj Ly

GROTTAMMARE mercoledì 15 luglio– TORNARE di Cristina Comencini

GROTTAMMARE giovedì 16 luglio -LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti.

GROTTAMMARE venerdì 17 luglio – FAVOLACCE di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo

GROTTAMMARE sabato 18 luglio – GLI ANNI PIU’ BELLI di Gabriele Muccino

CUPRA MARITTIMA sabato 18* e domenica 19 luglio – LA GOMERA – L’ISOLA DEI FISCHI di Corneliu Porumboiu

*In caso di pioggia la proiezione verrà annullata per dare spazio alla proiezione all’aperto

L’orario di inizio degli spettacoli è alle ore 21.30.

“I film liberano la testa”

Fassbinder

“…e con la testa libera si può tornare a sognare”

Cinema Margherita

In programma questa settimana ci sono alcuni film importanti che non si possono perdere. Si parte con Ritratto della giovane in fiamme, pellicola che ha vinto il Prix du Scénario al Festival di Cannes 2019, il 14 luglio, in occasione dell’anniversario della presa della Bastiglia sarà proiettato I Miserabili, film attesissimo che arriva finalmente in sala. Altre due nuove uscite importanti e di qualità sono Tornare (Festa del Cinema di Roma 2019) e Favolacce (Festival di Berlino 2020). Torna in sala poi La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film poetico e delicato tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, il film presentato al Festival di Cannes 2019 vanta una realizzazione accurata e artigianale che lo rende un autentico capolavoro. Gli anni più belli viene ripresentato nelle sale dopo il periodo di chiusura e racconta quarant’anni di storia italiana attraverso le vicende dei suoi personaggi. Infine La Gomera – L’isola dei fischi è un’altra nuova uscita, presentato al Festival di Cannes 2019 e a quello di Torino 2019. È un film ironico e intelligente esempio meraviglioso del supporto che Il cinema indipendente sta dando alla ripartenza delle sale cinematografiche.

Il nuovo schermo rende l’ambiente di Cinema in Giardino più accogliente e coinvolgente.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza, si dovrà indossare la mascherina fino al posto assegnato dagli operatori per poi toglierla una volta raggiunta la propria sedia. Si richiederà all’ingresso una registrazione (nome, cognome, telefono e/o email), per la tracciabilità richiesta dalla normativa e un’autocertificazione per sedersi con i congiunti. Ci sono posti da uno, da due e da tre. C’è qualche regola in più, ma la magia è garantita.

Si possono acquistare i biglietti alla cassa dalle 20.30 prima delle proiezioni oppure on line senza costi aggiuntivi su www.cinemamargherita.com – www.cinemaingiardino.it

In caso di pioggia a spettacolo iniziato il biglietto non verrà rimborsato

In caso di pioggia le proiezioni de Il Cinema in Giardino avverranno al Margherita di Cupra Marittima.