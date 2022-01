Promozione A, pareggio tra Olimpia Marzocca e Villa San Martino

Allo Stadio Bianchelli di Senigallia sono scese in campo ieri sera nell’insolito orario delle 20:45 l’Olimpia Marzocca ed il Villa San Martino, recupero della quattordicesima giornata del campionato di Promozione girone A. L’Olimpia Marzocca al Bianchelli si presenta in campo con una squadra completamente rimaneggiata causa infortuni, squalificati e quarantene preventive. La partita inizia con il Villa San Martino in avanti, al 2’ subito un tiro da fuori aerea che finisce a lato della porta biancoazzurra. Da qui il Marzocca per una ventina di minuti prende in mano il pallino del gioco. Al 6’ gran botta di Moschini dal limite dell’area, che lambisce il palo alla destra del portiere. Al 13’ Moschini in tuffo non riesce a finalizzare un bel tiro cross di un suo compagno. Al 15’ è nuovamente Moschini a rendersi pericoloso, ma l’arbitro fischia un discutibile fuorigioco. Al 17’ un bel tiro cross di Marchesini non viene finalizzato in mischia dai suoi compagni in area. Dopo numerose azioni biancoazzurre arriva al 25’ il goal del Villa San Martino con Romano, che sfrutta una leggera respinta di Giovagnoli su un tiro da fuori aerea di Di Carlo. Al 35’ gran parata di Melchiorri su tiro di Tomba, a seguire evidente fallo da rigore su un biancoazzurro non rilevato dall’arbitro disposto a poca distanza. Al 42’ bel contropiede del Marzocca, ma Clementi tira fuori da buona posizione. Al 46’ magistrale punizione di Clementi, che consegna il meritato pareggio all’Olimpia. La ripresa si apre nuovamente con l’Olimpia in avanti, al 47’ Marchesini sfiora il gol. Le squadre appaiono più affaticate nel secondo tempo sotto una pioggia continua, per il Villa San Martino parte il treno delle sostituzioni, mentre l’Olimpia causa la corta panchina farà registrare solo una sostituzione con l’entrata di Di Benedetto. Grande occasione per Moschini al 34’ st, da solo di fronte al portiere tira a lato. Una partita divertente ha fatto dimenticare per un attimo la situazione pandemica delicata che si sta vivendo, ora due giornate di stop, con le quali speriamo torni una maggiore serenità nell’ambiente.

TABELLINO

OLIMPIA MARZOCCA 1

vs

VILLA SAN MARTINO 1

Reti: 25’ Romano (Villa San Martino), 46’ Clementi (Olimpia Marzocca).

FORMAZIONI

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti, Tomba, Rossi, Clementi (88’ Di Benedetto), Brunori, Moschini, Pierucci, Paolini.

A disposizione: Tranquilli, Pompili, Mandolini, Petrini, Pianelli.

Allenatore: Giuliani.

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Berti (82’ Pulzoni), Bonci, Paoli, Vagnini (63’ Montanari), Postacchini, Russo,

Righi, Di Carlo, Balleroni (66’ Cangiotti), Romano (81’ Mazzoni).

A disposizione: Cocco, Santi, Signoretti, Tarsi, Tartaglia.

Allenatore: Cicerchia.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti di linea: Paoletti e Ciccioli di Fermo.