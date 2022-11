Prosegue “Salute in cammino” a Macerata a Novembre

MACERATA – “Salute in cammino”, il progetto di promozione dell’attività fisica, proseguirà anche nel mese di novembre con una serie di camminate aperte a cittadini di ogni età.

Per partecipare a “Salute in cammino” non occorre essere particolarmente allenati, si consigliano abbigliamento e calzature comodi, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.

Si tratta di una iniziativa organizzata dall’U.S. Acli Marche Aps, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata Aps, dalla Scuola italiana di camminata sportiva, dall’Asd Green Nordic Walking, e vuole combattere la sedentarietà e l’inattività fisica.

Le camminate serali si svolgono due volte a settimana, il martedì ed il venerdì, con partenza da vari punti della città alle 21,30.

I prossimi appuntamenti sono il 4 novembre con partenza dalla Rotonda dei Giardini Diaz, l’8 dal parcheggio Oasi sopra zona Cappuccini, venerdì 11 dal parcheggio Filoni di Piediripa, il 15 dal piazzale chiesa Villa Potenza, il 18 dalla Rotonda dei Giardini Diaz, il 22 dal parcheggio Conad di Collevario, il 25 dal bar di Via Natali a Sforzacosta ed il 29 novembre dalla Rotonda dei Giardini Diaz.

La partecipazione al progetto “Salute in cammino” è gratuita.

L’invito a partecipare è rivolto a cittadini di ogni età. Il regolare esercizio fisico aiuta a prevenire le patologie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, l’osteoporosi, le cadute e l’insorgere di alcuni tumori (colon, mammella, etc) ma anche a contrastare il decadimento cognitivo (perdita di memoria, di attenzione e di orientamento).

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.