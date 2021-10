Prossima Fermata Piceno a Monte Monaco, sabato 16 ottobre

Monte Monaco (AP) – Sabato 16 ottobre, alle ore 13, il tour enogastromico di ‘Prossima Fermata Piceno’ si ferma a ‘La Cittadella dei Sibillini’ per un appuntamento all’insegna dei sapori genuini della cucina della bassa corte. Sono quelli delle specialità tipiche a base di carni marchigiane e di vini del territorio, un’esplosione di gusto, unico e irrinunciabile della tradizione, in una location esclusiva, nel cuore del Parco dei Monti Sibillini. Il menu prevede: crostini con patè di fegatini, Patata di montagna ripiena di salsiccia, Gnocchi al sugo di piccione, Tagliatelle al ragù di papera, Coniglio in porchetta, Pollo in padella con peperoni, Zuppa inglese. In abbinamento al menù i vini di Fattorie Dezi, Cantina Offida, Tenuta La Riserva, Ama Aquilone.

Il progetto finanziato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche all’interno del bando ‘Marche: dalla Vigna alla Tavola’ ha l’obiettivo di far conoscere le eccellenze della tradizione picena in abbinamento alle migliori etichette di vino. Tante tappe golose tra cibo, vino e paesaggio, alla scoperta di prodotti e tradizioni, con i migliori chef del territorio, dal mare Adriatico ai monti Sibillini.

Il bando ‘Marche: dalla vigna alla tavola’, promosso dal Vice Presidente Mirco Carloni, -assessore all’Agricoltura – ha riscosso un grande successo, tanto che a fronte di 600 mila euro di contributi previsti, la dotazione è stata elevata dalla Giunta regionale a un milione di euro, incremento che ha consentito di finanziare tutti i 21 progetti presentati, che coinvolgono centinaia di aziende agricole, vitivinicole e attività della ristorazione, comunicazione, tour operator e organizzazione eventi.

Costo: 35 euro vini compresi

Info: Fb Prossima Fermata Piceno