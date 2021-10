Prossima Fermata Piceno, sesta tappa alla Degusteria del Gigante

San Benedetto del Tronto (AP) – ‘Dagli antichi semi, la cucina moderna’ è il titolo del sesto appuntamento di ‘Prossima Fermata Piceno’ che farà tappa alla Degusteria del Gigante, giovedì 7 ottobre alle ore 20.15. Le portate che compongono il menu, raccontano e valorizzano l’utilizzo dei semi in cucina, da ingrediente preistorico ad alimento ricco di nutrienti, sempre più utilizzati da chef blasonati. Ogni piatto esprime la filosofia del locale verso la ricerca dell’autenticità: Gelato di Cipolla piatta di Pedaso arrosto e chiodi di garofano, Patè di fegato e sesamo, Topinambur Azienda Agricola I Tuzi, limone Bernese e zucca, Tagliolini burro e alici dell’Adriatico, Bistecca di carota. Per chiudere: Gelato di pesca Messappia Azienda Agricola I Tuzi, Arancia bionda del Piceno e Anice Verde di Castignano.

Le aziende vitivinicole chiamate ad aesaltare sapori e ad accompagnare ogni portata, tra una selezione dellle migliori etichette di vini del territorio, sono i Vini Capecci, Vigneti Vallorani e Irene Cameli.

‘ Prossima fermata Piceno ‘ continua il suo tour enogastronomico nella provincia picena, dal mare ai Sibillini, per raccontare i sapori più buoni e genuini di questa terra, che nel tempo ha saputo mantenere perfettamente intattati.

‘Marche: dalla vigna alla tavola’ è il bando regionale nato per sostenere i produttori di vini di qualità e al settore della ristorazione in vista delle riaperture post Covid, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata.

Costo: 40 euro vini inclusi

INFO: Fb Prossima Fermata Piceno