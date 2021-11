Province dove si vive meglio, ben classificate le marchigiane

Nuova indagine sulla qualità della vita nel nostro paese: Parma si piazza al primo posto in assoluto, rivoluzionando la classifica degli anni scorsi.

La pandemia non ha colpito in egual modo tutte le zone del Paese, mettendo a nudo aree di vulnerabilità, a sorpresa, anche nel Nord del Paese. Ma, d’altro canto, ha messo in evidenza la capacità di reazione di altre zone e delle metropoli, in particolare. Vediamo come se la cavano le nostre cone secondo il Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunto alla 23esima edizione.

Milano quinta e scala 40 posizioni – Bene Firenze e Siena, scendono Prato e Pistoia

Si accentua la distanza tra le province del Nord e quelle del Mezzogiorno: tra le realtà del Centro-Sud solo Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Terni, Grosseto e Fermo sono nella prima metà della classifica, mentre solo dieci province del Nord sono nella metà inferiore: Vercelli, Rovigo, Prato, Rimini, Como, Asti, La Spezia, Imperia, Pistoia e Alessandria.