Provincia Ascoli Piceno: Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni provinciali

Si è svolta oggi, a Palazzo San Filippo, la seduta di insediamento nel nuovo Consiglio Provinciale. I Consiglieri hanno votato all’unanimità la convalida dei risultati delle elezioni provinciali tenutesi il 18 dicembre scorso. Il neo presidente Sergio Loggi ha indossato la fascia azzurra e giurato, sulla formula dell’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, di osservare lealmente la Costituzione nell’esercizio delle sue funzioni.

Il nuovo Presidente ha iniziato il suo intervento ringraziando i numerosi sindaci e consiglieri che si sono recati a votare dimostrando, con la loro folta partecipazione, consapevolezza riguardo alle importanti funzioni che l’Ente Provincia eroga alla comunità locale.

Tanti i temi affrontanti nella relazione, a partire dal percorso della ricostruzione post sisma. “I Comuni dell’entroterra – ha evidenziato Loggi – hanno infatti sofferto e soffrono ancora per il terremoto che, oltre a provocare numerose vittime, ha inferto ferite profonde alle infrastrutture, in particolare al sistema della mobilità. Su questo ambito bisogna lavorare per portare a compimento tutte le attività di ripristino”.

Successivamente il presidente si è soffermato sull’importanza della rete viaria provinciale, circa 900 km sui quali occorre realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per risolvere situazioni di criticità e migliorarne la percorribilità.

“Ritengo – ha proseguito il nuovo responsabile di Palazzo San Filippo – che la vera forza del territorio risieda nelle numerose risorse che spaziano dalla montagna, alla collina, fino alla costa, esse costituiscono, infatti, un valore aggiunto che pochi territori hanno la fortuna di possedere ed incrementare.”

Non poteva mancare un passaggio dedicato alla tutela dell’ambiente, uno dei compiti prioritari assegnati alla Provincia e un cenno al tema della gestione dei rifiuti dove “risulta fondamentale potenziare un percorso condiviso con i sindaci sapendo anche ascoltare le voci che provengono dal territorio con l’impegno a perseguire scelte capaci di coniugare insieme salvaguardia della salute, dell’ambiente e sostenibilità economica.”

Prioritario nel mandato il mondo della scuola con l’annuncio che, già a partire dal mese di gennaio, il nuovo Presidente incontrerà i Dirigenti Scolastici per ascoltare direttamente esigenze, criticità e progetti. “Le scuole – ha rilevato Loggi – non sono infatti solo degli edifici, dei “semplici contenitori” ma rappresentano dei centri propulsori di democrazia, di saperi, di convivenza civile, sociale e culturale. E’ pertanto fondamentale spendere bene le risorse assegnate per realizzare un piano organico di investimenti per rendere i plessi scolastici sempre più efficienti, sicuri e funzionali.”

Il Presidente si è poi rivolto ai dipendenti della Provincia. “Troppo spesso – ha sottolineato – si dà per scontato che la vera forza di un Ente è la macchina amministrativa perché, se è vero che gli amministratori hanno il compito e la responsabilità di fornire gli indirizzi politici, sono poi i dirigenti, i funzionari, i dipendenti che danno concretezza alle scelte amministrative.”

Il Presidente ha proseguito il suo intervento ringraziando tutti i Consiglieri Provinciali eletti: Luciana Barlocci, Giovanni Borraccini, Isabella Bosano, Aurora Bottiglieri, Luca Cristofori, Simone De Vecchis, Stefano Novelli, Serena Silvestri, Marco Teodori e Daniele Tonelli, in grado di “fare squadra” per servire al meglio la comunità e confermando la volontà di affidare al più presto le deleghe per esprimere progettualità e sinergie in modo collegiale e incisivo.

“Lavoreremo insieme per rafforzare ulteriormente il ruolo della Provincia come Ente di Area Vasta al servizio dei 33 Comuni del Piceno – ha concluso Loggi – in particolare, con i sindaci, mi rapporterò costantemente, in una prospettiva di dialogo e scambio. La Provincia farà la sua parte, insieme a tutti gli enti e le forze politiche, economiche per superare questo difficile momento caratterizzato dalla pandemia.”

Successivamente il nuovo consesso ha esaminato e approvato all’unanimità tutti gli atti posti all’ordine del giorno. In primo luogo si proceduto al rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata dei “Servizi e Infrastrutture a rete” valendosi come dirigente dell’ing. Antonino Colapinto.

Quindi il Consiglio ha approvato la variazione di Bilancio per l’inserimento nell’atto contabile di risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione Carisap.

L’assembla consiliare ha poi votato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 e il Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Infine, l’assise ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra la Provincia, il Comune di Montegallo e il Comune di Rotella.