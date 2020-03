Provvedimenti a sostegno di cultura e spettacolo

Provvedimenti a sostegno della cultura e dello spettacolo: l’Assessore alla cultura Paolo Marasca promotore di un appello al Governo insieme ad altri 11 Assessori di grandi Comuni italiani.

Dopo il segnale lanciato la scorsa settimana al Governo e alle Regioni, e sottoscritto da migliaia di esponenti del mondo culturale, a sostegno del settore in grave crisi per l’emergenza da Covid-19, dodici assessori di altrettante importanti città italiane – e tra loro Paolo Marasca, assessore alla Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Ancona – hanno firmato un documento per rilanciare le richieste di provvedimenti a supporto dei lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura. “Il settore culturale ha un ruolo di fondamentale importanza per l’indotto che genera nelle nostre città – è stato messo in chiaro dagli assessori in rete- e dà lavoro a moltissime persone. Data la delicatezza e l’importanza della questione, abbiamo rilanciato la richiesta di supporto anche ai ministri Franceschini e Catalfo”. Nel documento inviato ai ministri, i 12 assessori hanno espresso apprezzamento per i provvedimenti da entrambi individuati (Fondo Emergenze per lo Spettacolo e il Cinema e Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19) e hanno poi chiesto che gli assessorati competenti le politiche culturali negli enti locali, e in particolare nei Comuni, vengano coinvolti in sede consultiva nel percorso attuativo dei provvedimenti stessi, in quanto interlocutori primi e privilegiati del settore.

Gli assessori che hanno promosso l’appello:

Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla Crescita culturale – Roma

Adham Darawsha, assessore alle Culture e alla Partecipazione democratica – Palermo

Filippo Del Corno, assessore alla Cultura – Milano

Eleonora De Majo, assessore alla Cultura e al Turismo – Napoli

Barbara Grosso, assessore alle Politiche Culturali, dell’Istruzione, per i Giovani – Genova

Francesca Leon, assessore alla Cultura – Torino

Matteo Lepore, assessore alla Cultura e al Turismo – Bologna

Paola Mar, assessore al Turismo – Venezia

Paolo Marasca, assessore Cultura, Turismo e Politiche giovanili – Ancona

Ines Pierucci, assessore alle Politiche Culturali e turistiche – Bari

Paola Piroddi, assessore Cultura e Spettacolo – Cagliari

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura – Firenze