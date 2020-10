“Tre etti di hashish e una ventina di grammi di cocaina” era il “malloppo” che avrebbe permesso ad un pusher dell’età di 60 anni di guadagnare circa 10mila euro nel mercato dello spaccio.

Ma gli agenti di Polizia del Commissariato di Senigallia hanno sequestrato la droga e arrestato il pusher residente nella zona nord di Senigallia. Dalle indagini eseguite dalla Polizia nei giorni precedenti l’arresto, l’uomo era un punto di riferimento per tossicodipendenti e consumatori locali.

La Squadra Anticrimine e la Volante hanno eseguito la perquisizione nella abitazione del sessantenne dove hanno trovato 300 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, per un valore potenziale di 10mila euro, oltre al materiale necessario per il confezionamento.

Sono stati sequestrati al pusher circa mille euro in contanti. Con questi elementi di accusa per il 60enne sono subito scattate le manette ai polsi. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari in attesa del processo. ABov