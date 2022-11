Quinta prova dell’Adriatico Cross Tour a Petritoli domenica 20 novembre

Ancora in pieno fervore l’organizzazione della quinta prova dell’Adriatico Cross Tour a Petritoli (Ci.Cross Petritoli) in programma domenica 20 novembre con il patrocinio dell’omonima amministrazione comunale.

Viva è l’attesa da parte degli appassionati delle due ruote per questa manifestazione inedita negli ambienti del ciclocross marchigiano e che l’Asd 43Outcycling intende offrire nel miglior modo.

Agli occhi del pubblico, la manifestazione è l’occasione per toccare con mano la spettacolarità del ciclocross esaltata non solo dall’andamento del meteo ma anche dalle caratteristiche del percorso presso la bocciofila di Petritoli. Un tracciato di 2.500 metri tecnico ed impegnativo, prevalentemente tutto in pendenza, in presenza di alcune scalinate e tratti da fare con bici in spalla, dove l’asfalto si tocca solo nella zona di partenza e di arrivo in prossimità del palazzetto dello sport nell’ampia cornice di gara della bocciofila.

Ragguardevole il numero degli iscritti: ben 240 da tutte le Marche e da altre regioni d’Italia (Abruzzo, Umbria, Puglia, Basilicata ed Emilia Romagna) con la presenza di due campioni italiani in carica del ciclocross: Filippo Cingolani (Team Cingolani) tra gli esordienti e Samuele Scappini (Team Fortebraccio) tra gli juniores, più volte convocato in azzurro dal cittì Daniele Pontoni di recente all’Europeo in Belgio e nelle prove di Coppa del Mondo.

PROGRAMMA 20 NOVEMBRE

Prima partenza alle 10,00 durata 40 minuti: juniores uomini, master junior, master 4-5-6-7-8 uomini, donne master (tutte), donne juniores, under 23 ed élite.

Seconda partenza alle 10:50 durata 60 minuti: èlite-under 23 uomini, élite sport, master 1-2-3.

Terza partenza alle 12,00 durata 30 minuti: allievi uomini e donne, esordienti uomini e donne.

Quarta partenza alle 12,40 durata 20 minuti: G6 uomini e donne.