Quintana di Ascoli, trionfa Innocenzi per il Sestiere Porta Solestà

La Quintana del mese di agosto ha un nuovo padrone non nuovo a questi trionfi.

Il sestiere di Porta Solestà ha vinto la Quintana di Ascoli. I gialloblù hanno trionfato nell’edizione di agosto, dedicata al patrono Sant’emidio . Per il cavaliere Luca Innocenzi è il 15esimo trionfo personale mentre per il sestiere è il Palio numero 33 . Secondo posto per Porta Romana, terza Porta Tufilla. Quarto Sant’emidio, quinta Porta Maggiore e ultima la Piazzarola.

Il corteo ha mosso i primi passi sotto un temporale improvviso, partito da piazza Ventidio Basso intorno alle 15.15, arrivato al campo dei giochi per le 16, quando è cominciata la giostra ed è partitoa, a tutti gli effetti, la ‘caccia’ all’ormai celebre e discusso Palio realizzato da Leonardo Cemak.