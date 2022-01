Radio Incredibile: Mille in Italia, il Radio Camper Tour passa dalle Marche

Lunedì 17 Gennaio 2022 si è aperta ufficialmente la campagna di crowdfunding dal titolo “Mille in Italia, il Radio Camper Tour” organizzata dall’Associazione Radio Incredibile sul portale Eppela

https://www.eppela.com/milleinitalia.

La campagna fa parte di una progettualità di ambito nazionale dal nome Crowdfunder35 sostenuta da

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT nell’ambito di una più ampia rete di enti del Terzo Settore che è attiva in tutta Italia nell’ambito della cultura, della promozione del territorio, dell’arte e dello sviluppo sociale e locale mediante il sostegno alla creatività giovanile denominata Funder35.

Funder 35 è una comunità italiana di enti promossa da 19 Fondazioni Bancarie del territorio italiano con il patrocinio di ACRI nata nel 2012 che ha sostenuto imprese culturali giovanili nell’acquisizione di modelli gestionali e di produzione per garantirne un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.

Radio Incredibile è parte della community di Funder35 sin dal 2017.

La campagna di crowdfunding ideata da Radio Incredibile si propone di mobilitare e rendere visibili le azioni locali di tipo culturali sociali ed artistiche ma non solo organizzate e pensate da associazioni e cittadinanza, valorizzando così reti interconnesse di collaborazione e creatività.

Mille in Italia, questo il nome della campagna organizzata dall’associazione di promozione sociale Radio Incredibile e sostenuta da Crowdfunder35, prevede la realizzazione di una maratona di cinque giorni in camper coperta con una diretta radio in live streaming. L’obiettivo della maratona è quello di raccontare l’Italia che riparte dopo il difficile periodo di isolamento. Si tratterà di un tour che racconterà le storie di realtà italiane del Terzo Settore, imprese culturali, artistiche, sociali e produttive ma darà voce anche agli artigiani locali ed alla piccola e grande imprenditoria. La maratona metterà a disposizione un microfono a tutte quelle realtà che vorranno tornare a far sentire la propria voce dopo tanti mesi difficili.

Torino – Bologna – Grottammare – Pescara – Bari, 1000 km in 5 giorni per raccontare l’Italia che riparte

Il Giorno 1, prima tappa a Torino per una sessione live dal capoluogo piemontese;

Il Giorno 2 la diretta si sposterà a Bologna, per raccontare le tante realtà culturali emiliano-romagnole;

Il Giorno 3 il camper si fermerà nelle Marche, nella città natale dell’associazione, Grottammare, una perla nella regione, per dare voce a storie, voci e personalità della cultura del territorio;

Il Giorno 4 sarà la volta di Pescara, per incontrare le realtà sociali, artistiche abruzzesi e perché no, anche i turisti che affolleranno il litorale;

Il Giorno 5 gran finale, la maratona terminerà in Puglia, a Bari per dare voce alla ricchezza culturale, sociale e imprenditoriale del tacco dello stivale.

La maratona avrà luogo fra la fine della primavera e l’inizio dell’estate 2022 quando le condizioni

permetteranno di realizzare con serenità il tour nel Bel Paese. “Mille in Italia” mira, lo ricordiamo, ad

incontrare le numerose realtà locali e a raccontare quelle che sceglieranno di partecipare sostenendo il

crowdfunding di Radio Incredibile.

Due sono già le imprese marchigiane che hanno deciso di sostenere il crowdfunding fornendo prodotti

enogastronomici: l’azienda agricola Le Caniette che grazie al socio Luigino Vagnoni mette a disposizione bottiglie di Morellone 2017 e Nero di Vite 2015 e la cooperativa sociale Mondo Solidale – Bottega di Chiaravalle che fornisce pacchi di prodotti alimentari (pasta, farina, cereali e riso) a km zero delle Marche edi prodotti del commercio equo contenente cioccolato, caffè, tisane, biscotti.

Il crowdfunding sarà attivo fino al 26 febbraio 2022 ed è raggiungibile al seguente link:

https://www.eppela.com/milleinitalia

Seguite l’associazione Radio Incredibile sul sito www.radioincredibile.com e sui suoi canali social: ci saranno testimonianze raccolte da amici famosi e non a sostegno della campagna, le sorprese incredibili non mancheranno.