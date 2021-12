Ragazza tenta suicidio e viene salvata dalla Polizia ad Ascoli

Un poliziotto della Polizia Stradale di Ascoli Piceno, libero dal servizio, ha soccorso e tratto in salvo una giovane donna ascolana che, in un momento di debolezza, ha tentato di suicidarsi lasciandosi precipitare da un ponte nel centro storico cittadino.

L’episodio si è verificato in una tranquilla mattinata ascolana, in questo periodo di festività che in alcuni casi può far emergere maggiormente disagi e malesseri personali.

Un agente della Polizia Stradale ascolana, libero dal servizio, in quel momento transitava alla guida della propria autovettura sul Ponte Maggiore di Ascoli Piceno e si accorgeva della ragazza che, salita sul parapetto, restava pericolosamente in bilico.

Immediatamente il poliziotto accostava repentinamente l’automobile e si avvicinava a grandi falcate in prossimità della ragazza, cercando di afferrarla per il giaccone ma la presa non risultava ancora sufficiente a trarla in salvo. Solo sporgendosi con tutto il corpo dal parapetto ed afferrandole i pantaloni l’agente riusciva miracolosamente a recuperarla e a trascinarla a terra, portandola definitivamente in salvo.

Poi, una volta calmata la ragazza e stabilizzata la situazione, il poliziotto ha potuto richiedere il supporto dei propri colleghi per approfondire le dinamiche che avevano portato la giovane donna a valutare e realizzare un gesto così estremo.

Quello che è certo è che questa tragedia è stata scongiurata grazie alla prontezza ed alla sensibilità dimostrata dal poliziotto.