Rapina ieri sera in un appartamento in zona Cardeto ad Ancona

Intorno alle 20.30 di ieri sera, si è verificata una rapina in un appartamento in condominio in zona Cardeto. Due soggetti, con giubbotto catarifrangente e mascherina indosso, hanno suonato il campanello dell’abitazione e, una volta che il padrone di casa, un uomo italiano di 60 anni ha aperto, sono entrati, gli hanno legato le mani con lo scotch e hanno portato via soldi circa 1500 euro.

Una volta allontanatisi i rapinatori, l’uomo riusciva subito a liberarsi e a chiamare il numero unico di emergenza.

La Squadra Volante, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica sono intervenute per ricostruire il fatto e per gli accertamenti di competenza.

L’uomo, provato ma in buone condizioni, è stato precauzionalmente affidato alle cure dei sanitari.

È doveroso ricordare di non aprire a persone non note, non riconoscibili o camuffate. Si consiglia di non divulgare a sconosciuti i propri dati o informazioni sulle proprie abitudini, nonché, di non tenere oggetti di valore in casa.