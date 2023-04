Recanatese-Ancona, Donadel: Presenza dei nostri tifosi importante

Vigilia di campionato, ultima della stagione regolare (Recanatese-Ancona si gioca alle 14:30), conferenza pre-partita di mister Marco Donadel.

L’allenatore biancorosso ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sarà un vantaggio fare una trasferta vicina, perché logisticamente ti semplifica le cose. La presenza di così tanti tifosi ci inorgoglisce, sarà un elemento importante. Bisogna fare i complimenti alla Recanatese per il campionato che hanno condotto: hanno tutto il diritto di festeggiare un’ottima annata e si giocano un obiettivo importante come i play-off. Noi non avremo niente da solennizzare, sarà un passo di avvicinamento importante agli spareggi e la gara di domani potrà avere un impatto importante in vista della post season. Arrivare sesti o quinti ti da molte più probabilità di giocare un’eventuale seconda partita in casa: noi guardiamo solo alla nostra crescita, è un test importante. Il prossimo step è far vedere che noi siamo ancora più uniti. Come mi trovo? Ho ricevuto un affetto incredibile, sto dando tutto me stesso per cercare di ripagare la fiducia. Ad Ancona ho respirato un’aria positiva, i tifosi stanno al nostro fianco e la squadra è compatta, dalla società sto ricevendo un supporto incredibile. Melchiorri? E’ un giocatore che legge il gioco e si butta nella profondità, cercheremo di metterlo nelle posizioni migliori per rendere al massimo. Chi giocherà questa partita sono sicuro che lo farà benissimo“.